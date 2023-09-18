Оккупанты обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка: есть погибшие и раненый
18 сентября в 07:30 оккупационные войска РФ обстреляли окрестности Торецка, вероятно, из артиллерии.
Как рассказали в Офисе генпрокурора, от разрыва вражеского снаряда погиб мужчина, который ехал на велосипеде. Другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки.
В 11:45 российские военные нанесли авиаракетный удар по Авдеевке. От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина.
В результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.
– Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины), – рассказали в Офисе генпрокурора.
Утром 18 сентября в Хмельницкой области Силы противовоздушной обороны отбили атаку крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
Пострадавших при обстреле нет, однако повреждений избежать не удалось. Взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях. А обломки, падая, повредили железнодорожную колею и спровоцировали два взрыва на территории производственного предприятия.
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