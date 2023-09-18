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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окупанти обстріляли Авдіївку та околиці Торецька: є загиблі та поранений

Окупанти обстріляли Авдіївку та околиці Торецька: є загиблі та поранений
Фото: Офіс генпрокурора

18 вересня о 07:30 окупаційні війська РФ обстріляли околиці Торецька, ймовірно, з артилерії. 

Як розповіли в Офісі генпрокурора, від розриву ворожого снаряду загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Інший місцевий мешканець під час атаки перебував на вулиці та зазнав скалкового поранення грудної клітки.

Об 11:45 російські військові завдали авіаракетного удару по Авдіївці. Від влучання боєприпасу в приватний сектор на подвір’ї домоволодіння загинула жінка.

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Окупанти обстріляли Авдіївку та околиці Торецька: є загиблі та поранений
Фото: Офіс генпрокурора
Окупанти обстріляли Авдіївку та околиці Торецька: є загиблі та поранений
Фото: Офіс генпрокурора
Окупанти обстріляли Авдіївку та околиці Торецька: є загиблі та поранений
Фото: Офіс генпрокурора
Окупанти обстріляли Авдіївку та околиці Торецька: є загиблі та поранений
Фото: Офіс генпрокурора
Окупанти обстріляли Авдіївку та околиці Торецька: є загиблі та поранений
Окупанти обстріляли Авдіївку та околиці Торецька: є загиблі та поранений
Окупанти обстріляли Авдіївку та околиці Торецька: є загиблі та поранений
Окупанти обстріляли Авдіївку та околиці Торецька: є загиблі та поранений

Внаслідок обстрілів у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль.

– За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), – розповіли в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, уранці 18 вересня в Хмельницькій області Сили протиповітряної оборони відбили атаку крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Постраждалих під час обстрілу немає, однак пошкоджень уникнути не вдалось. Від вибухової хвилі пошкоджено дахи та вікна в кількох домоволодіннях. А уламки під час падіння пошкодили залізничну колію та спричинили два вибухи на території виробничого підприємства.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Торецьк
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