Окупанти обстріляли Авдіївку та околиці Торецька: є загиблі та поранений

18 вересня о 07:30 окупаційні війська РФ обстріляли околиці Торецька, ймовірно, з артилерії.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, від розриву ворожого снаряду загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Інший місцевий мешканець під час атаки перебував на вулиці та зазнав скалкового поранення грудної клітки.

Об 11:45 російські військові завдали авіаракетного удару по Авдіївці. Від влучання боєприпасу в приватний сектор на подвір’ї домоволодіння загинула жінка.

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Внаслідок обстрілів у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль.

– За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), – розповіли в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, уранці 18 вересня в Хмельницькій області Сили протиповітряної оборони відбили атаку крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Постраждалих під час обстрілу немає, однак пошкоджень уникнути не вдалось. Від вибухової хвилі пошкоджено дахи та вікна в кількох домоволодіннях. А уламки під час падіння пошкодили залізничну колію та спричинили два вибухи на території виробничого підприємства.

Джерело : Офіс генпрокурора

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