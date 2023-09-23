Россияне обстреливают прибрежные районы Херсона

В Херсоне слышны взрывы — российские оккупанты обстреливают прибрежные районы города.

Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Больше подробностей об обстреле пока нет.

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По словам главы МВА, за минувшие сутки россияне 21 раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную громаду, использовав для этого 111 снарядов. Ночью противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Херсона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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