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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне обстреливают прибрежные районы Херсона

Вибух
Фото: Факти ICTV

В Херсоне слышны взрывы — российские оккупанты обстреливают прибрежные районы города.

Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Больше подробностей об обстреле пока нет.

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По словам главы МВА, за минувшие сутки россияне 21 раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную громаду, использовав для этого 111 снарядов. Ночью противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Херсона.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Херсон
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