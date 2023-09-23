Росіяни обстрілюють прибережні райони Херсона

У Херсоні чути вибухи – російські окупанти обстрілюють прибережні райони міста.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Більше подробиць про обстріл наразі немає.

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За словами голови МВА, за минулу добу росіяни 21 раз обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, використавши для цього 111 снарядів. Вночі противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Херсона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 577-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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