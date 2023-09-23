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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни обстрілюють прибережні райони Херсона

Вибух
Фото: Факти ICTV

У Херсоні чути вибухи – російські окупанти обстрілюють прибережні райони міста.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Більше подробиць про обстріл наразі немає.

Зараз дивляться

За словами голови МВА, за минулу добу росіяни 21 раз обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, використавши для цього 111 снарядів. Вночі противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Херсона.

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вибух

Повномасштабна війна в Україні триває вже 577-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Херсон
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