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Корректировал атаки РФ по Черниговщине: СБУ задержала российского агента

СБУ затримала російського агента
Фото: СБУ

Житель Черниговской области, который еще во время оккупации части региона попал в поле зрения российских спецслужб из-за прокремлевских взглядов, собирал для врага разведданные о дислокации подразделений ВСУ и критической инфраструктуре в приграничье.

Завербовали предателя дистанционно в мае этого года.

По заданию кураторов он также рисовал для оккупантов схемы местных железнодорожных маршрутов, по которым курсируют грузовые эшелоны.

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Вся эта информация нужна была оккупантам для подготовки новой серии воздушных атак по Черниговщине.

Отчитывался о так называемой работе в анонимном чате. Все сообщения сразу удалял. Однако это не помогло фигуранту. Его разоблачила и задержала контрразведка СБУ.

Дома у него обнаружили мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

На основе доказательной базы мужчине сообщили о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Подозреваемый сейчас под стражей, ему грозит до 12 лет заключения.

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Обстріл села Чайкине Чернігівської області 11 вересня 2023

Источник: СБУ
Война в Украине, Державна зрада, Ракетные удары России, Російська агресія, СБУ, Черниговская область, Шпигуни
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