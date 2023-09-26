Корректировал атаки РФ по Черниговщине: СБУ задержала российского агента

Житель Черниговской области, который еще во время оккупации части региона попал в поле зрения российских спецслужб из-за прокремлевских взглядов, собирал для врага разведданные о дислокации подразделений ВСУ и критической инфраструктуре в приграничье.

Завербовали предателя дистанционно в мае этого года.

По заданию кураторов он также рисовал для оккупантов схемы местных железнодорожных маршрутов, по которым курсируют грузовые эшелоны.

Сейчас смотрят

Вся эта информация нужна была оккупантам для подготовки новой серии воздушных атак по Черниговщине.

Отчитывался о так называемой работе в анонимном чате. Все сообщения сразу удалял. Однако это не помогло фигуранту. Его разоблачила и задержала контрразведка СБУ.

Дома у него обнаружили мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

На основе доказательной базы мужчине сообщили о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Подозреваемый сейчас под стражей, ему грозит до 12 лет заключения.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.