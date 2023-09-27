Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию

В Польше 20 сентября в одной из епархий в служебном помещении священники устроили вечеринку с участием секс-работника. Последнему во время действа стало плохо. Вмешались медики и полиция.

На это указывает ряд сообщений прессы, полиции и самой церкви. После такой информации католическая церковь начала расследование.

Религиозное учреждение в ряде своих заявлений косвенно подтверждает обстоятельства инцидента и публично не отрицает версии, которые были обнародованы в СМИ. Некоторых причастных к истории уже освободили от работы в церкви.

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Что произошло

Секс-скандал произошел в одном из домов, принадлежащих церкви, в городе Домброва Гурнича, расположенном недалеко от Кракова на юге Польши.

— Событие, организованное священнослужителями, имело сугубо сексуальный характер. Его участники употребляли таблетки для потенции, — рассказал источник Gazeta Wyborcza.

По информации издания, секс-работник по вызову во время вечеринки потерял сознание. После этого один из участников оргии вызвал скорую помощь. Однако, когда врачи приехали на место, их не хотели пускать внутрь.

Медикам пришлось вызвать полицию. Только после вмешательства правоохранителей мужчине оказали медицинскую помощь.

— Неизвестно, дал ли он согласие на секс со многими людьми — но точно был взрослым, — поведал источник издания.

Из-за неоказания помощи человеку начали расследование. Полиция направила материалы в прокуратуру города Домброва Гурнича.

— Мы расследуем неоказание помощи лицу, оказавшемуся в ситуации, когда есть угроза смерти или вреда для здоровья. Это предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы, — рассказал представитель окружной прокуратуры в Сосновце, которая контролирует работу подразделения в Домброва-Гурничи, прокурор Вальдемар Лубневский.

Полиция фактически подтвердила место и время происшествия, однако не предоставила информацию относительно обстоятельств собрания священнослужителей или сексуального характера вечеринки.

Кто причастен к оргии

По данным Gazeta Wyborcza, вечеринка проходила в квартире викария отца Томаша З., который возглавлял в Сосновце католический еженедельник Niedziela.

Во время воскресной службы 24 сентября отец Анджей Стасяк, приходской священник Базилики Святого Павла объяснил прихожанам, что отец Томаш З. занимался в парафии архивами, проповедовал и участвовал в причастиях.

Жители Домбровы-Гурничей в разговоре с журналистами описали викария Томаша З. как “коммуникабельного, улыбчивого и спонтанного” человека. Некоторые также отметили, что он “красивый мужчина”.

Католический священник Казимеж Сова, которого цитирует издание Wprost, отметил, что “это не первый сексуальный скандал, в частности гомосексуальный, в этой епархии”.

Католическую церковь часто сотрясают сексуальные скандалы, иногда связанные даже с преступлениями против детей.

На следующий день после инцидента, когда стало известно о скандале, кто-то поджег двери Домбровской базилики в Домброве-Гурничи.

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