Вживали таблетки для потенції: у Польщі священники влаштували оргію

У Польщі 20 вересня в одній із єпархій у службовому приміщенні священники влаштували вечірку за участі секс-працівника. Останньому під час дійства стало зле. Втрутилися медики та поліція.

На це вказує низка повідомлень преси, поліції та самої церви. Після такої інформації католицька церква розпочала розслідування.

Релігійна установа у низці своїх заяв опосередковано підтверджує обставини інциденту й публічно не заперечує версії, які були оприлюднені у ЗМІ. Деяких причетних до історії вже звільнили від роботи у церкві.

Зараз дивляться

Що сталося

Секс-скандал трапився в одному з будинків, що належать церкві, у місті Домброва-Гурнича, розташованому неподалік Кракова на півдні Польщі.

– Подія, організована священнослужителями, мала суто сексуальний характер. Її учасники вживали таблетки для потенції, – розповіло джерело Gazeta Wyborcza.

За інформацією видання, секс-працівник за викликом під час вечірки знепритомнів. Після цього один з учасників оргії викликав швидку допомогу. Проте, коли лікарі приїхали на місце, їх не хотіли пускати всередину.

Медикам довелося викликати поліцію. Лише після втручання правоохоронців непритомному чоловіку надали медичну допомогу.

– Невідомо, чи дав він згоду на секс із багатьма людьми, але точно був дорослим, – інформує джерело видання.

Через ненадання допомоги людині почали розслідування. Поліція направила матеріали до прокуратури міста Домброва-Гурнича.

– Ми розслідуємо ненадання допомоги особі, яка опинилася в ситуації, коли є загроза смерті чи шкоди для здоров’я. Це передбачає покарання до 3 років позбавлення волі, – розповів речник окружної прокуратури в Сосновці, яка контролює роботу підрозділу в Домброві-Гурничі, прокурор Вальдемар Лубнєвський.

Поліція фактично підтвердила місце та час події, однак не надала інформації щодо обставин зібрання священнослужителів чи сексуального характеру вечірки.

Хто причетний до оргії

За даними Gazeta Wyborcza, вечірка відбувалась у квартирі вікарія отця Томаша З., який очолював у Сосновці католицький тижневик Niedziela.

Під час недільної служби 24 вересня отець Анджей Стасяк, парафіяльний священник Базиліки Святого Павла пояснив парафіянам, що отець Томаш З. займався у парафії архівами, проповідував і брав участь у причастях.

Мешканці Домброви-Гурничої у розмові з журналістами описали вікарія Томаша З. як “комунікабельну, усміхнену та спонтанну” людину. Дехто також наголосив на тому, що він “красивий чоловік”.

Католицький священник Казімєж Сова, якого цитує видання Wprost, зазначив, що “це не перший сексуальний скандал, зокрема гомосексуальний, у цій єпархії”.

Католицьку церкву часто сколихують сексуальні скандали, іноді пов’язані навіть зі злочинами проти дітей.

Наступного дня після інциденту, коли стало відомо про скандал, хтось підпалив двері Домбровської базиліки в Домброві-Гурничі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.