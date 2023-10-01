В Одессе прогремели взрывы: ВС ВСУ поперджали о налете Шахедов

В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что группа ударных БпЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал Белгород-Днестровский и Одесский районы не выходить из укрытий.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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