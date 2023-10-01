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Ілля Нежигай, редактор стрічки

В Одесі пролунали вибухи: ПС ЗСУ поперджали про наліт Шахедів

В Одесі пролунали вибухи: ПС ЗСУ поперджали про наліт Шахедів
Фото: Факти ICTV

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що група ударних БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав Білгород-Дністровський та Одеський райони не виходити з укриттів.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Одеса
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В Одесі пролунали вибухи: ПС ЗСУ поперджали про наліт Шахедів

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Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

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