В Одесі пролунали вибухи: ПС ЗСУ поперджали про наліт Шахедів
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що група ударних БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав Білгород-Дністровський та Одеський райони не виходити з укриттів.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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