Проходили поминки після перепоховання бійця ЗСУ: під час удару про селу Гроза загинули син і вдова військового

У момент, коли РФ завдала удару по кафе-магазину в селі Гроза Куп’янського району Харківської області, там проходили поминки з нагоди перепоховання українського військовослужбовця.

Про це повідомив прессекретар облпрокуратури Дмитро Чубенко.

– Поминки були через перепоховання загиблого українського військового. До цього він був похований у Дніпрі, а родичі хотіли провести перепоховання у селі, звідки він родом. Поховання організовувала родина загиблого військового, а саме син і дружина. Син перепохованого теж був військовим. Син разом зі своєю дружиною і матір’ю були в кафе і загинули внаслідок влучання ракети, – сказав він.

Нагадаємо, що в четвер, 5 жовтня, російські війська обстріляли село Гроза (Куп’янський район Харківської області). Відомо про 55 загиблих людей, серед них дитина. В області оголошено триденну жалобу.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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