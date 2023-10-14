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В оккупированном Токмаке прогремел мощный взрыв – мэр Мелитополя
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области внезапно прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова жителей Токмака, которые услышали там взрыв.
— Токмак, добрый вечер. Жители сообщают о громком взрыве. Оккупанты сразу отчитываются о “певео”, — отметил Федоров.
Токмак Запорожской области на карте
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