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Юлия Захарченко, редактор ленты

В оккупированном Токмаке прогремел мощный взрыв – мэр Мелитополя

вибух дим
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области внезапно прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова жителей Токмака, которые услышали там взрыв.

— Токмак, добрый вечер. Жители сообщают о громком взрыве. Оккупанты сразу отчитываются о “певео”, — отметил Федоров.

Токмак Запорожской области на карте

Взрыв в Токмаке 14 октября 2023 — что известно о взрыве в Запорожской области

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Іван Федоров, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь, Токмак
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