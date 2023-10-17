В окупованому Скадовську пролунали вибухи: є “приліт” по розташуванню окупантів

У вівторок після обіду, 17 жовтня, в тимчасово окупованому місті Скадовськ (Херсонська область) пролунали вибухи.

Про це інформують ЗМІ та моніторингові канали.

Про вибухи в місті повідомляють місцеві мешканці. Є інформація, що в районі Скадовська відбувається “бавовна” для російських окупантів.

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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пише про “приліт по розташуванню офіцерського складу окупантів в приватному секторі”. За його даними, влучання є дуже точним.

Більш детальної інформації наразі немає.

Скадовськ – це місто і морський порт на березі Джарилгацької затоки Чорного моря. Населений пункт перебуває під окупацією РФ від початку повномасштабної війни.

Нещодавно партизанський рух Атеш повідомив, що війська РФ готуються до масштабних боїв на Херсонщині. А тому вони переміщують командні пункти з Генічеська до Джанкойського району в окупованому Криму.

Крім того, відбулася інтенсифікація перекидання військової техніки та боєприпасів РФ на материкову Україну.

Джерело : Суспільне

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