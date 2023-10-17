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Юлія Соколова, редакторка стрічки

В окупованому Скадовську пролунали вибухи: є “приліт” по розташуванню окупантів

вибух дим
Фото: Getty Images

У вівторок після обіду, 17 жовтня, в тимчасово окупованому місті Скадовськ (Херсонська область) пролунали вибухи.

Про це інформують ЗМІ та моніторингові канали.

Про вибухи в місті повідомляють місцеві мешканці. Є інформація, що в районі Скадовська відбувається “бавовна” для російських окупантів.

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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко пише про “приліт по розташуванню офіцерського складу окупантів в приватному секторі”. За його даними, влучання є дуже точним.

Більш детальної інформації наразі немає.

Скадовськ – це місто і морський порт на березі Джарилгацької затоки Чорного моря. Населений пункт перебуває під окупацією РФ від початку повномасштабної війни.

Карта Херсонської області

Мапа: Deep State

Нещодавно партизанський рух Атеш повідомив, що війська РФ готуються до масштабних боїв на Херсонщині. А тому вони переміщують командні пункти з Генічеська до Джанкойського району в окупованому Криму.

Крім того, відбулася інтенсифікація перекидання військової техніки та боєприпасів РФ на материкову Україну.

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Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Вибух, Російська агресія, Скадовськ, Херсонська область
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