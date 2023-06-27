Годовщина ракетного удара по Кременчугу: как 27 июня стало самым трагическим днем в истории современной Полтавщины

Это был обычный рабочий день, но стал самым трагическим в современной истории Кременчуга и Полтавщины. Ровно год назад 27 июня российские террористы ракетами Х-22 ударили по торговому центру Амстор именно тогда, когда внутри находилось более 1 тыс. человек.

Жертвами атаки стали 22 человека, еще почти 70 получили ранения различной степени тяжести. Обнаружено 29 фрагментов тел.

Как сообщили в СБУ, россияне запустили ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3, которые взлетели с аэродрома Шайковка в Калужской области. Сами же ракеты выпустили в воздушном пространстве Курской области.

После “прилета” загорелась вся площадь торгового центра, а это 10 300 кв. м.

Вторая ракета попала и разрушила здание завода Кредмаш (Кременчугского завода дорожных машин), рядом с Амстором. Этот завод является производителем асфальтосмесительных установок и запчастей.

Рядом ни одного военного объекта

Тогда глава МВД Денис Монастырский на брифинге на месте происшествия заявил, что Службе безопасности Украины и Национальной полиции удалось установить, какой именно полк российской авиации совершил это преступление. Известны и имена пилотов, однако министр отказался их назвать.

Монастырский также отметил, что в радиусе 5 км от торгового центра нет ни одного военного объекта. Поэтому версия россиян о том, что они якобы попали в склад боеприпасов, является очередной ложью.

Президент Владимир Зеленский назвал удар по Амстору одним из самых дерзких терактов в истории Европы.

— Удар по торговому центру в Кременчуге — один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри женщины, дети. Обычные гражданские люди. Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек, — сказал глава государства.

Жертв могло быть больше

Перед ракетным ударом около 16:00 в Кременчуге звучал сигнал воздушной тревоги, поэтому часть посетителей ТЦ успела выйти на улицу. Однако, к сожалению, не все это сделали.

Издание BBC Украина писало, что с 23 июня Амстор прекратил просить посетителей выходить в укрытие во время тревоги, поэтому это могло быть причиной, почему тогда в торговом центре было людно.

Кроме того, во время ликвидации последствий обстрела ТЦ Амстор пострадало трое спасателей. Один из них, Юрий Сыров получил настолько серьезные травмы и переломы, что даже впал в кому. Впоследствии он пришел в сознание.

Еще один спасатель Александр Шкумат получил травму ноги, а его коллега Станислав Блинов отравился угарным газом и потерял сознание.

Россию обвинили в военном преступлении

Правозащитная организация Amnesty International назвала ракетный удар грубым нарушением законов и обычаев войны и международного права.

В Human Rights Watch призвали расследовать ракетную атаку как возможное военное преступление.

А в российском Минобороны как обычно открестились от атаки на гражданский объект, заявив, что ударили по якобы складам с западным вооружением и боеприпасами возле Кременчугского завода дорожных машин. А на ТРЦ огонь распространился якобы от детонации этих боеприпасов. В Human Rights Watch эти заявления назвали откровенной неправдой.

Российский дипломат во время заседания Совета безопасности ООН 28 июня 2022 года пытался заверить делегатов стран, что боеприпасы именно с этих складов “поставляли украинским военным на Донбассе, чтобы обстреливать жилые районы”.

Тогда в Совбезе ООН осудили гибель людей из-за российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге.

По факту ракетного удара по Кременчугу открыто производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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