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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Атака Шахедів: у Кременчуці пролунали звуки вибухів

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

У вівторок ввечері, 31 жовтня, в Полтавській області пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про атаку дронів-камікадзе Shahed (Шахед).

Про вибухи повідомляють моніторингові канали та Суспільне з посиланням на місцевих мешканців.

Звуки вибухів чули в Лубенській громаді на Полтавщині.

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Згодом з’явилася інформація, що вибухи також чули в Кременчуці. В Повітряних силах підтвердили, що місто атакують Шахеди. Моніторингові канали пишуть про низку вибухів у населеному пункті.

На території Полтавщини та в низці інших регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Мапа України

Мапа: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що Шахеди перебувають на кордоні Черкаської та Вінницької областей, а також на Харківщині та Полтавщині.

Наразі працюють підрозділи протиповітряної оборони. Громадян закликають залишатися в укриттях.

Останні вибухи у Кременчуці

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Удень 22 вересня війська РФ атакували місто Кременчук. Тоді ворожа ракета влучила в цивільну інфраструктуру.

Радіус ударної хвилі сягнув 1,5-2 км. Внаслідок обстрілу було пошкоджено велику кількість квартир, будинків і дахів.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 31 була надана медична допомога. Близько 16 людей госпіталізували до лікарні. Серед постраждалих були троє дітей.

Уночі 20 вересня російські війська вдарили дронами по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

А 27 червня 2022 року окупанти завдали ракетного удару по ТЦ Амстор у Кременчуці. Та атака забрала життя понад 20 людей, десятки зазнали поранень.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело: Суспільне, Повітряні сили ЗСУ
Війна в Україні, Вибух, Дрони, Кременчук, Полтавська область, Російська агресія
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