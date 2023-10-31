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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ атаковала ТЭС в прифронтовом регионе, серьезно повреждено оборудование

ТЕС
Фото: УНИАН

Вечером 30 октября Россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе.

В результате удара врага серьезно пострадало оборудование ТЭС, поэтому без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

Однако, к счастью, обошлось без жертв.

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После прекращения обстрелов бригады энергетиков начали работы по устранению последствий обстрелов, чтобы вернуть энергоснабжение в населенном пункте.

Глава МВД Игорь Клименко также подтвердил, что вечером враг из артиллерии обстрелял объект энергетической инфраструктуры, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 615-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Войска РФ активизировались и под Авдеевкой в Донецкой области. В ближайшие дни там ожидается новая волна штурмов.

Война в Украине, Донецкая область, ДТЭК, Энергетика, Російська агресія, ТЕС
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