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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ підтягує техніку, найближчими днями очікується нова хвиля штурмів – глава Авдіївської МВА

РФ підтягує техніку, найближчими днями очікується нова хвиля штурмів – глава Авдіївської МВА
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська перегруповуються під Авдіївкою на Донеччині. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.

Про це розповів глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері каналу Еспресо.

За його словами, ситуація під Авдіївкою складна. Окупанти тиснуть, намагаються штурмувати позиції українських захисників.

Зараз дивляться

– Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля, – повідомив Барабаш.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що на Авдіївському напрямку РФ зосередила понад 40 000 російських військовослужбовців.

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Джерело: Еспресо
Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область
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