РФ підтягує техніку, найближчими днями очікується нова хвиля штурмів – глава Авдіївської МВА
Російські війська перегруповуються під Авдіївкою на Донеччині. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.
Про це розповів глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері каналу Еспресо.
За його словами, ситуація під Авдіївкою складна. Окупанти тиснуть, намагаються штурмувати позиції українських захисників.
– Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля, – повідомив Барабаш.
Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що на Авдіївському напрямку РФ зосередила понад 40 000 російських військовослужбовців.
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко