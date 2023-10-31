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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ атакувала ТЕС у прифронтовому регіоні, серйозно пошкоджено обладнання

ТЕС
Фото: УНІАН

Увечері 30 жовтня Росія атакувала одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні.

В результаті удару ворога серйозно постраждало обладнання ТЕС, тому без світла та води опинилися жителі одного з населених пунктів поруч зі станцією.

Проте, на щастя, минулося без жертв.

Зараз дивляться

Після припинення обстрілів бригади енергетиків почали роботи з усунення наслідків обстрілів, щоб повернути енергопостачання в населеному пункті.

Глава МВС Ігор Клименко також підтвердив, що ввечері ворог з артилерії обстріляв об’єкт енергетичної інфраструктури, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війська РФ активізувалися й під Авдіївкою на Донеччині. Найближчими днями там очікується нова хвиля штурмів.

Війна в Україні, Донецька область, ДТЕК, Енергетика, Російська агресія, ТЕС
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