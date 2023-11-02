Блискавка влучила у байдарку: на Полтавщині під час тренувань потонув 16-річний підліток
На Полтавщині у річці потонув 16-річний підліток. Як повідомили у ДСНС, подія сталася напередодні, 1 листопада, на річці Дніпро в місті Горішні Плавні.
Під час тренування із греблі в байдарку влучила блискавка. Човен перекинувся, а хлопець зник у воді.
– Під час пошукових робіт рятувальники знайшли тіло зниклого та доправили на берег. На жаль, врятувати йому життя не вдалося, – йдеться у повідомленні.
Як розповіли у МВС, пошукові заходи тривали близько 4 годин.
До пошуків залучали поліцейських, рятувальників, муніципальну варту та громадськість.
Нагадаємо, у серпні на Київщині у нелегальному дитячому таборі під час купання в озері потонув 10-річний хлопчик Іван.
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