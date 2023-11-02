В Херсонской общине за сутки от российских обстрелов один человек погиб, трое ранены
Вчера вечером в результате вражеского обстрела Херсонской городской территориальной общины ранения получила 70-летняя женщина.
Об этом сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По его словам, женщина на момент удара находилась в доме. Она получила взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали.
Всего за минувшие сутки в Херсонской городской территориальной громаде из-за российской агрессии один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Александр Прокудин
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