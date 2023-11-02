У Херсонській громаді за добу від російських обстрілів одна людина загинула, трьох поранено

Вчора ввечері внаслідок ворожого обстрілу Херсонської міської територіальної громади поранення дістала 70-річна жінка.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, жінка на момент удару перебувала в будинку. Вона зазнала вибухової травми та осколкових поранень грудної клітки. Постраждалу ушпиталили.

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Загалом за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію одна людина загинула, троє дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Олександр Прокудін

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