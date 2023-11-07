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Полицейские нашли военного, который подарил Частякову гранату — МВД

Поліцейські
Фото: Нацполиция

Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, который подарил помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову гранату, которая взорвалась у него дома в Чайках Киевской области.

Об этом официально сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко по результатам первоочередных следственных действий.

По его словам, сегодня у погибшего майора Частякова был День рождения. Он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным.

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Он достал один из боеприпасов из подарочного ящика с гранатами внутри и начал демонстрировать его сыну. Клименко отметил, что это были гранаты нового западного образца.

— Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв, — утверждает глава МВД.

В квартире полиция нашла еще пять таких неразорвавшихся гранат, которые отправят на экспертизу.

По словам министра, полицейские нашли коллегу-военнослужащего, который вручил роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Вечером 6 ноября стало известно о гибели помощника Залужного Геннадия Частякова в результате подрыва гранаты в селе Чайки Киевской области. По информации Национальной полиции, его 13-летний сын тяжело травмирован.

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Источник: МВД
Война в Украине, Валерий Залужный, граната, Киевская область, Смерть
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