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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Частяков, поранено його 13-річного сина

граната
Фото: Dreamstime

У селі Чайки Київської області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков. Його 13-річного сина важко травмовано.

За інформацією Національної поліції України, хлопець перебуває під наглядом лікарів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що це був його помічник Геннадій Частяков.

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– За трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині, – зазначив Залужний.

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За словами головнокомандувача ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Геннадій Частяков був надійним плечем, який повністю присвятив життя Збройним силам України та боротьбі з російською агресією.

Наразі поліцейські працюють на місці події. Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Помічник Залужного Геннадій Частяков загинув у своєму будинку під Києвом внаслідок нещасного випадку з ймовірністю 99,9%, повідомили джерела Фактів ICTV. Вони вказують, що це трагічний випадок.

Частякову подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні. Слідство триває, але наразі немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід, зазначає обізнане джерело.

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Джерело: Нацполіція
Війна в Україні, Валерій Залужний, граната, ЗСУ, Національна поліція, Нацполіція, Смерть, українські військові
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