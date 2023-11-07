Поліцейські знайшли військового, який подарував Частякову гранату – МВС
Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував помічнику головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадію Частякову гранату, що вибухнула в нього вдома у Чайках Київської області.
Про це офіційно повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко за результатами першочергових слідчих дій.
За його словами, сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним.
Він дістав один із боєприпасів з подарункового ящика з гранатами всередині та почав демонструвати його синові. Клименко зазначив, що це були гранати нового західного зразка.
– Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух, – стверджує очільник МВС.
У квартирі поліція знайшла ще п’ять таких нерозірваних гранат, які відправлять на експертизу.
За словами міністра, поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який вручив фатальний подарунок. У його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати. Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Ввечері 6 листопада стало відомо про загибель помічника Залужного Геннадія Частякова внаслідок підриву гранати у селі Чайки Київської області. За інформацією Національної поліції, його 13-річного сина важко травмовано.
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