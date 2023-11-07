Частякова предупредили, что гранаты боевые: в МВД рассказали о деталях трагедии

Коллега Геннадия Частякова, который подарил ему на день рождения коробку, где была бутылка алкоголя и 6 гранат, предупреждал его, что эти боеприпасы боевые, но погибший, вероятно, не воспринял это всерьез.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказала спикер МВД Марьяна Рева.

— Известно, что граната, которая взорвалась, была подарком. И у нас уже есть показания лица, которое подарило этот презент. Он был в виде коробки, а внутри находились бутылка алкоголя и шесть гранат. Как говорит сам вероятный подозреваемый (его процессуальный статус еще не определен), он подарил эти гранаты коллеге, отметив, что боеприпасы действительно боевые, чтобы он знал. Но погибший, очевидно, всерьез эти слова не воспринял, и поэтому мы имеем такую ужасную трагедию, — объяснила она.

По ее словам, следователи всю ночь работали на месте трагедии и изъяли предметы, внешне похожие на гранаты, для проведения экспертизы, чтобы установить, что это за боеприпасы, а дальше — путь их поступления, на каких основаниях они были переданы другим лицам.

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— Но, по той информации, которая собрана на данный момент, мы можем утверждать, что это был именно несчастный случай, именно неосторожное обращение с боеприпасами, — подчеркнула Рева.

Рассматривается ли версия о “российском следе”

Спикер МВД, отвечая на вопрос, отметила, что сейчас полиция расследует уголовное производство по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами, но не исключила, что дело могут переквалифицировать в соответствии с собранными доказательствами.

Что известно о состоянии 13-летнего сына погибшего

— Подросток в тяжелом состоянии, он под наблюдением врачей. Надеемся, что все будет хорошо. Дочь погибшего тоже получила незначительные, легкие повреждения. С ней все в порядке, — уточнила Рева.

В то же время отметила, что эта трагедия нанесла психологическую травму детям, поэтому призвала всех, кто возвращается с фронта, не привозить и не хранить дома боеприпасы, а также не делать таких подарков.

Вечером 6 ноября стало известно о гибели помощника Залужного Геннадия Частякова в результате подрыва гранаты в селе Чайки Киевской области. Его 13-летний сын тяжело травмирован.

Частякову подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении.

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