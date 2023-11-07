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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Частякова попередили, що гранати бойові: в МВС розповіли про деталі трагедії

Граната
Фото: Depositphotos

Колега Геннадія Частякова, який подарував йому на день народження коробку, де була пляшка алкоголю та 6 гранат, попереджав його, що боєприпаси бойові, але загиблий, імовірно, не сприйняв це серйозно.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла речниця МВС Мар’яна Рева.

– Наразі відомо, що граната, яка вибухнула, була подарунком. І у нас вже є свідчення особи, яка подарувала цей презент. Це коробка, всередині якої була пляшка алкоголю та шість гранат. Як говорить сам імовірний підозрюваний (його процесуальний статус ще не визначено), він подарував ці гранати колезі, зауваживши, що боєприпаси справді бойові, щоб він знав. Але загиблий, вочевидь, серйозно ці слова не сприйняв, і тому маємо таку жахливу трагедію, – пояснила вона.

За її словами, слідчі всю ніч працювали на місці трагедії та вилучили предмети, зовні схожі на гранати, для проведення експертизи, щоб встановити, що це за боєприпаси, а далі – шляхи їхнього надходження, на яких підставах вони були передані іншим особам.

Зараз дивляться

– Але, за тією інформацією, яка зібрана на цей момент, ми можемо стверджувати, що це був саме нещасний випадок, саме необережне поводження з боєприпасами, – наголосила Рева.

Чи розглядається версія про “російський слід”

Речниця МВС, відповідаючи на запитання, зауважила, що наразі поліція розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі людини та необережного поводження з боєприпасами, але не виключила, що справу можуть перекваліфікувати відповідно до зібраних доказів.

Що відомо про стан 13-річного сина загиблого

– Підліток у тяжкому стані, він під наглядом лікарів. Сподіваємося, що все буде добре. Донька загиблого теж дістала незначні, легкі ушкодження. З нею все гаразд, – уточнила Рева.

Водночас речниця зауважила, що ця трагедія завдала психологічної травми дітям, тому закликала усіх, хто повертається з фронту, не привозити та не зберігати вдома боєприпаси, а також не робити таких подарунків.

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Увечері 6 листопада стало відомо про загибель помічника Залужного Геннадія Частякова внаслідок підриву гранати у селі Чайки Київської області. Його 13-річний син важко травмований.

Частякову подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала внаслідок необережного поводження.

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