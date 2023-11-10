В Херсоне прогремел взрыв во время ракетной опасности

В Херсоне прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Воздушных силах перед этим предупреждали, что для Херсонской, а также Харьковской, Николаевской и Сумской областей существует ракетная опасность.

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В частности, в мониторинговых каналах сообщается, что, вероятно, Россия выпустила в сторону Херсона ракету Х-31. Эта информация пока не подтверждена.

Информацию о взрывах также пока не комментировали ни военные, ни представители власти.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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