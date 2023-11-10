В Херсоне прогремел взрыв во время ракетной опасности
В Херсоне прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В Воздушных силах перед этим предупреждали, что для Херсонской, а также Харьковской, Николаевской и Сумской областей существует ракетная опасность.
В частности, в мониторинговых каналах сообщается, что, вероятно, Россия выпустила в сторону Херсона ракету Х-31. Эта информация пока не подтверждена.
Информацию о взрывах также пока не комментировали ни военные, ни представители власти.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.Оксана Михайлова