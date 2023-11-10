Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Имеют ли право ТЦК и СП останавливать авто для вручения повестки: комментарий юриста
Частякова предупредили, что гранаты боевые: в МВД рассказали о деталях трагедии
Срочно
Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно
Происшествия Срочно
Срочно
Илья Нежигай, редактор ленты

В Херсоне прогремел взрыв во время ракетной опасности

В Херсоне прогремел взрыв во время ракетной опасности
Фото: Факти ICTV

В Херсоне прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Воздушных силах перед этим предупреждали, что для Херсонской, а также Харьковской, Николаевской и Сумской областей существует ракетная опасность.

Сейчас смотрят

В частности, в мониторинговых каналах сообщается, что, вероятно, Россия выпустила в сторону Херсона ракету Х-31. Эта информация пока не подтверждена.

Информацию о взрывах также пока не комментировали ни военные, ни представители власти.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 624-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Взрыв, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Более 50% украинцев верит во вступление Украины в ЕС до 2024 года — опрос
прапори України та ЄС
Глобальный саммит по формуле мира может пройти в начале 2024 года — Жовква
Ігор Жовква
В Украине нет русского меньшинства, поэтому это не проблема в переговорах с ЕС — Стефанишина
В Херсоне прогремел взрыв во время ракетной опасности
РФ полностью уничтожила заповедную зону Джарылгачского нацпарка
острів Джирилгач
Процентов недостаточно. Украина хочет получить все замороженные активы РФ — Минюст
меморіал слави Київ

Загрузка

Игры
Видео
Здоровье
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо

Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.

Оксана Михайлова
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах
В Херсоне прогремел взрыв во время ракетной опасности
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
В Херсоне прогремел взрыв во время ракетной опасности
Усталость от войны и коррупция – назад в 2016? | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
В Херсоне прогремел взрыв во время ракетной опасности
Официально: это сделало ГУР! | СБУ разоблачила предательницу в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
В Херсоне прогремел взрыв во время ракетной опасности
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь