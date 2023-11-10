У Херсоні пролунав вибух під час ракетної небезпеки
У Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У Повітряних силах перед цим попереджали, що для Херсонської, а також Харківської, Миколаївської та Сумської областей існує ракетна небезпека.
Зокрема, у моніторингових каналах повідомляється, що, ймовірно, Росія випустила в бік Херсону ракету Х-31. Цю інформацію наразі не підтверджено.
Інформацію про вибухи також наразі не коментували ані військові, ані представники влади.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 624-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова