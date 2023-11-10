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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Херсоні пролунав вибух під час ракетної небезпеки

У Херсоні пролунав вибух під час ракетної небезпеки
Фото: Факти ICTV

У Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У Повітряних силах перед цим попереджали, що для Херсонської, а також Харківської, Миколаївської та Сумської областей існує ракетна небезпека.

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Зокрема, у моніторингових каналах повідомляється, що, ймовірно, Росія випустила в бік Херсону ракету Х-31. Цю інформацію наразі не підтверджено.

Інформацію про вибухи також наразі не коментували ані військові, ані представники влади.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 624-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Херсон
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