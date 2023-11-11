Недобрий ранок для окупантів: що відомо про вибухи у Бердянському та Генічеському районах
На Азовському узбережжі для російських окупантів був недобрий ранок. Вибухи прогриміли в Бердянську, Бердянському та Генічеському районах вранці 11 листопада.
Там ворог намагається сховати техніку та особовий склад у глибокому тилу, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, російські ЗМІ одразу почали пропонувати власні версії, чому прогриміли вибухи. Серед них – нібито навчання російських солдатів чи робота ППО.
Проте Федоров запевняє, що Сили оборони України вкотре доводять: безпечного тилу на українській землі для ворога не існує.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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