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Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Недобрий ранок для окупантів: що відомо про вибухи у Бердянському та Генічеському районах

Недобрий ранок для окупантів: що відомо про вибухи у Бердянському та Генічеському районах
Фото: Факти ICTV

На Азовському узбережжі для російських окупантів був недобрий ранок. Вибухи прогриміли в Бердянську, Бердянському та Генічеському районах вранці 11 листопада.

Там ворог намагається сховати техніку та особовий склад у глибокому тилу, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, російські ЗМІ одразу почали пропонувати власні версії, чому прогриміли вибухи. Серед них – нібито навчання російських солдатів чи робота ППО.

Зараз дивляться

Проте Федоров запевняє, що Сили оборони України вкотре доводять: безпечного тилу на українській землі для ворога не існує.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 626-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

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Азовське море, Бердянськ, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Скадовськ, Херсонська область
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