Скандал во Львове: в ТЦК обещают привлечь к ответственности военных, которые затолкали мужчину в авто

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки пообещали привлечь к ответственности работников, которые недавно насильно запихнули гражданского мужчину в автомобиль.

— По сети распространялась информация о возникновении конфликта между гражданским населением и работниками ТЦК. По этому факту проведена служебная проверка, определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности, — говорится в сообщении ТЦК и СП.

В ТЦК и СП отмечают, что для оповещения граждан привлекают военных, которые были переведены из боевых бригад и по состоянию здоровья ограниченно годны.

Скандал во Львове с работниками военкомата

В интернете недавно появилось видео, как работники львовского военкомата насильно затолкали мужчину в автомобиль. Люди, которые стали случайными свидетелями этой ситуации, пытались помешать, однако это не помогло.

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Вскоре во Львовском областном ТЦК и СП пообещали выяснить все обстоятельства инцидента и осуществить служебную проверку.

Источник: Львовский областной ТЦК и СП

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