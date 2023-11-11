Скандал во Львове: в ТЦК обещают привлечь к ответственности военных, которые затолкали мужчину в авто
Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки пообещали привлечь к ответственности работников, которые недавно насильно запихнули гражданского мужчину в автомобиль.
— По сети распространялась информация о возникновении конфликта между гражданским населением и работниками ТЦК. По этому факту проведена служебная проверка, определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности, — говорится в сообщении ТЦК и СП.
В ТЦК и СП отмечают, что для оповещения граждан привлекают военных, которые были переведены из боевых бригад и по состоянию здоровья ограниченно годны.
Скандал во Львове с работниками военкомата
В интернете недавно появилось видео, как работники львовского военкомата насильно затолкали мужчину в автомобиль. Люди, которые стали случайными свидетелями этой ситуации, пытались помешать, однако это не помогло.
Вскоре во Львовском областном ТЦК и СП пообещали выяснить все обстоятельства инцидента и осуществить служебную проверку.
Источник: Львовский областной ТЦК и СП
Загрузка
Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.Андрей Почтев