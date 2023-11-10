Во Львове военные затолкали мужчину в микроавтобус: областной ТЦК обещает проверку
Во Львовском областном ТЦК и СП обещают провести проверку по видео, которое распространяется по сети. На нем зафиксирована конфликтная ситуация между гражданским населением и работниками военкомата.
На этих кадрах видно, как якобы работники ТЦК во Львове посреди улицы силой затолкали мужчину в желтый микроавтобус, а очевидцы пытаются этому помешать.
— Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия для установления сложившихся обстоятельств, выясняются обстоятельства данного случая и назначена служебная проверка. Уверяем, что с нашей стороны будут осуществлены все необходимые меры в кратчайшие сроки, установлены все подробности и приняты все необходимые решения! — говорится в заявлении.
На днях подобный скандал произошел в Хмельницком, где также распространили видео, на котором военные силой тащили мужчину из больницы.
В то же время в областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что противоправных действий со стороны военнослужащих не было.
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