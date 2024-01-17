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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ после Шахедов атаковала Одесчину Ониксами: куда попали ракеты

Обстріл ракетами Онікс Білгород-Дністровського району 17 січня 2024
Фото: Офис генпрокурора

Утром 17 января после ночной дроновой атаки Одессы российские войска нанесли по региону еще и ракетный удар.

Обновлено в 14:33. В частности, по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам россияне ударили ракетами Оникс, сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

Куда попали Ониксы

Вражеские ракеты попали по сельскохозяйственному и аграрному предприятиям.

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Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.

К счастью, люди и животные не пострадали, уточняет Олег Кипер.

Утренние взрывы в Одессе и области

В 06:38 17 января Воздушные силы ВСУ предупредили, что на восточном и юго-восточном направлениях активизировалась вражеская тактическая авиация.

А уже через несколько минут люди в Одессе и области услышали взрывы.

Военные уточнили, что армия РФ выпустила ракету в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

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Впоследствии мониторинговые каналы уточнили, что ракет было две.

Последствия ночной дроновой атаки

Ночью 11 из 20 запущенных россиянами ударных беспилотников Shahed-136/131 были сбиты в Одесской области на подлете к побережью.

Большинство из них упали в море.

Однако в Приморском районе Одессы обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили.

В частности, в городе из-за вражеской атаки произошло возгорание:

  • газовой трубы,
  • четырех припаркованных легковых автомобилей,
  • балконов на третьем и четвертом этажах, а также квартиры на втором этаже пятиэтажки.

В целом огнем охватило 50 кв. м.

Взрывной волной повреждено восемь автомобилей.

Частично разрушен фасад дома площадью 100 кв. м.

В настоящее время без отопления в областном центре остается 58 домов. Починить поврежденную теплосеть обещают в течение суток.

62-летний мужчина, получивший осколочное ранение, еще находится в больнице.

Пострадавшие женщины, которым 69 и 29 лет, продолжают лечиться дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Кипер, Воздушные силы ВСУ

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