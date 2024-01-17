58 домов без отопления, один раненый еще в больнице: детали атаки БпЛА на Одессу
17 января в Одессе продолжаются работы возле дома, пострадавшего во время ночной дроновой атаки.
Кроме того, в городе чинят поврежденную теплосеть.
Без отопления в областном центре остается 58 домов.
По словам руководителя областной военной администрации Олега Кипера, восстановительные работы будут продолжаться сутки.
Что известно о повреждениях
Ночью 17 января в Приморском районе Одессы обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили.
В частности, в городе из-за вражеской атаки произошло возгорание:
- газовой трубы,
- четырех припаркованных легковых автомобилей,
- балконов на третьем и четвертом этажах и квартиры на втором этаже пятиэтажки.
В целом огнем охватило 50 кв. м.
Взрывной волной повреждено восемь автомобилей.
Частично разрушен фасад дома площадью 100 кв. м.
Что известно о пострадавших
Спасатели эвакуировали 130 человек.
62-летний мужчина, получивший осколочное ранение, в настоящее время еще находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.
Пострадавшие женщины, которым 69 и 29 лет, продолжают лечиться дома.
Детали дроновой атаки
В ночь на 17 января россияне запустили по Украине из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, 20 ударных беспилотников Shahed-136/131.
Шахеды заходили из акватории Черного моря на критически низкой высоте.
Подразделения противовоздушной обороны за почти три часа уничтожили в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей 19 Шахедов.
Известно, что по одному дрону было уничтожено в Николаевской и Кировоградской областях.
В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, большинство из них упали в море.
Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Кипер, ГСЧС Украины
Фото: Александра Ченкова