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Татьяна Забожко, редактор ленты

58 домов без отопления, один раненый еще в больнице: детали атаки БпЛА на Одессу

Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024

17 января в Одессе продолжаются работы возле дома, пострадавшего во время ночной дроновой атаки.

Кроме того, в городе чинят поврежденную теплосеть.

Без отопления в областном центре остается 58 домов.

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По словам руководителя областной военной администрации Олега Кипера, восстановительные работы будут продолжаться сутки.

Что известно о повреждениях

Ночью 17 января в Приморском районе Одессы обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили.

В частности, в городе из-за вражеской атаки произошло возгорание:

  • газовой трубы,
  • четырех припаркованных легковых автомобилей,
  • балконов на третьем и четвертом этажах и квартиры на втором этаже пятиэтажки.

В целом огнем охватило 50 кв. м.

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Взрывной волной повреждено восемь автомобилей.

Частично разрушен фасад дома площадью 100 кв. м.

Что известно о пострадавших

Спасатели эвакуировали 130 человек.

62-летний мужчина, получивший осколочное ранение, в настоящее время еще находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Пострадавшие женщины, которым 69 и 29 лет, продолжают лечиться дома.

Детали дроновой атаки

В ночь на 17 января россияне запустили по Украине из района Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, 20 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Шахеды заходили из акватории Черного моря на критически низкой высоте.

Подразделения противовоздушной обороны за почти три часа уничтожили в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей 19 Шахедов.

Известно, что по одному дрону было уничтожено в Николаевской и Кировоградской областях.

В Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью, большинство из них упали в море.

Полномасштабная война в Украине длится уже 693-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Кипер, ГСЧС Украины

Фото: Александра Ченкова

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