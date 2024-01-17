РФ після Шахедів атакувала Одещину Оніксами: куди поцілили ракети

Уранці 17 січня після нічної дронової атаки Одеси російські війська завдали по регіону ще й ракетного удару.

Оновлено о 14:33. Зокрема, по Одеському та Білгород-Дністровському районах росіяни вгатили ракетами Онікс, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Куди поцілили Онікси

Ворожі ракети поцілили по сільськогосподарському та аграрному підприємствам.

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Зруйновано порожнє приміщення для тримання худоби та заготівлі сіна.

На щастя, люди та тварини не постраждали, уточнює Олег Кіпер.

Ранкові вибухи в Одесі та області

О 06:38 17 січня Повітряні сили ЗСУ попередили, що на східному та південно-східному напрямках активізувалась ворожа тактична авіація.

А вже за кілька хвилин люди в Одесі та області почули вибухи.

Військові уточнили, що армія РФ випустила ракету в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.

Згодом моніторингові канали уточнили, що ракет було дві.

Наслідки нічної дронової атаки

Уночі 11 із 20 запущених росіянами ударних безпілотників Shahed-136/131 було збито в Одеській області на підльоті до узбережжя.

Більшість із них впали в море.

Однак у Приморському районі Одеси уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки.

Зокрема, у місті через ворожу атаку сталось займання:

газової труби,

чотирьох припаркованих легкових автомобілів,

балконів на третьому та четвертому поверхах і квартири на другому поверсі п’ятиповерхівки.

Загалом вогнем охопило 50 кв. м.

Вибуховою хвилею пошкоджено вісім автівок.

Частково зруйновано фасад будинку площею 100 кв. м.

Наразі без опалення в обласному центрі залишається 58 будинків. Полагодити пошкоджену тепломережу обіцяють протягом доби.

62-річний чоловік, який дістав осколкове поранення, ще перебуває в лікарні.

Постраждалі жінки, яким 69 та 29 років, продовжують лікуватися вдома.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Кіпер, Повітряні сили ЗСУ

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