В Мукачево во двор депутата Закарпатского облсовета бросили гранату: что известно

Около четырех утра 23 января в Мукачево неизвестный бросил гранату во двор депутата Закарпатского областного совета.

Охранник нажал “тревожную кнопку”, как только услышал звук взрыва во дворе.

На место происшествия сразу прибыли наряд полиции, следственно-оперативная группа Мукачевского районного управления и криминалистическая лаборатория Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

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В результате взрыва никто не пострадал.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия.

Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва).

Ведомости уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Оперативники работают над задержанием подозреваемого.

Подрыв гранат во время сессии сельсовета в Закарпатской области

Напомним, 15 декабря в Закарпатской области во время заседания сессии Керецковского сельского совета один из депутатов взорвал гранаты.

В больницу тогда госпитализировали 26 депутатов и работников сельского совета.

Один из депутатов скончался на следующий день, еще один – через месяц после взрыва.

Источник: Полиция Закарпатской области

Фото: Полиция Закарпатской области

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