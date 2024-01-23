Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
В Кировоградской области утонули двое детей: из реки достали 8-летнего мальчика
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
В центре Запорожья мужчина застрелил женщину, а затем совершил самоубийство
Срочно
Ракетная атака на Киев: горят машины и квартиры, 22 раненых киевлянина
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

В Мукачево во двор депутата Закарпатского облсовета бросили гранату: что известно

У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
Фото: Поліція Закарпатської області
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
Фото: Поліція Закарпатської області
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
Фото: Поліція Закарпатської області
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
Фото: Поліція Закарпатської області
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024

Около четырех утра 23 января в Мукачево неизвестный бросил гранату во двор депутата Закарпатского областного совета.

Охранник нажал “тревожную кнопку”, как только услышал звук взрыва во дворе.

На место происшествия сразу прибыли наряд полиции, следственно-оперативная группа Мукачевского районного управления и криминалистическая лаборатория Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Сейчас смотрят

В результате взрыва никто не пострадал.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия.

Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва).

Ведомости уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Оперативники работают над задержанием подозреваемого.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Подрыв гранат во время сессии сельсовета в Закарпатской области

Напомним, 15 декабря в Закарпатской области во время заседания сессии Керецковского сельского совета один из депутатов взорвал гранаты.

В больницу тогда госпитализировали 26 депутатов и работников сельского совета.

Один из депутатов скончался на следующий день, еще один – через месяц после взрыва.

Источник: Полиция Закарпатской области

Фото: Полиция Закарпатской области

Взрыв, Закарпатская область область, Мукачеве
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ракетная атака на Киев: горят машины и квартиры, 22 раненых киевлянина
В Мукачево во двор депутата Закарпатского облсовета бросили гранату: что известно
Взрывы в Севастополе: морской и наземный транспорт приостановил работу
В Мукачево во двор депутата Закарпатского облсовета бросили гранату: что известно
Россияне запустили фейк об обстреле рынка в Донецке Силами обороны — в ВСУ ответили
вибух дим
По терминалу в Ленинградской области РФ отработали беспилотники СБУ — источники
дрон, ЗСУ
Рассматривается покушение на убийство: в Днепре взорвалось авто с людьми
В Мукачево во двор депутата Закарпатского облсовета бросили гранату: что известно

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь