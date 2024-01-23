В Мукачево во двор депутата Закарпатского облсовета бросили гранату: что известно
Около четырех утра 23 января в Мукачево неизвестный бросил гранату во двор депутата Закарпатского областного совета.
Охранник нажал “тревожную кнопку”, как только услышал звук взрыва во дворе.
На место происшествия сразу прибыли наряд полиции, следственно-оперативная группа Мукачевского районного управления и криминалистическая лаборатория Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.
В результате взрыва никто не пострадал.
В настоящее время продолжается осмотр места происшествия.
Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва).
Ведомости уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Оперативники работают над задержанием подозреваемого.
Подрыв гранат во время сессии сельсовета в Закарпатской области
Напомним, 15 декабря в Закарпатской области во время заседания сессии Керецковского сельского совета один из депутатов взорвал гранаты.
В больницу тогда госпитализировали 26 депутатов и работников сельского совета.
Один из депутатов скончался на следующий день, еще один – через месяц после взрыва.
Источник: Полиция Закарпатской области
Фото: Полиция Закарпатской области