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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Мукачеві в двір депутата Закарпатської облради кинули гранату: що відомо

У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
Фото: Поліція Закарпатської області
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
Фото: Поліція Закарпатської області
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
Фото: Поліція Закарпатської області
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
Фото: Поліція Закарпатської області
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024
У Мукачевому в двір депутата кинули гранату 23 січня 2024

Близько четвертої ранку 23 січня в Мукачеві невідома особа кинула гранату у двір депутата Закарпатської обласної ради.

Охоронець натиснув “тривожну кнопку”, щойно почув звук вибуху на подвір’ї.

На місце події відразу прибули наряд поліції, слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції та криміналістична лабораторія Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

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Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Наразі триває огляд місця події.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху).

Відомості вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оперативники працюють над затриманням підозрюваного.

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Підрив гранат під час сесії сільради в Закарпатській області

Нагадаємо, 15 грудня в Закарпатській області під час засідання сесії Керецьківської сільської ради один із депутатів підірвав гранати.

До лікарні тоді госпіталізували 26 депутатів і працівників сільської ради.

Один із депутатів помер наступного дня, ще один – за місяць після вибуху.

Джерело: Поліція Закарпатської області

Фото: Поліція Закарпатської області

Вибух, Закарпатська область, Мукачеве
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