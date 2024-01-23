У Мукачеві в двір депутата Закарпатської облради кинули гранату: що відомо
Близько четвертої ранку 23 січня в Мукачеві невідома особа кинула гранату у двір депутата Закарпатської обласної ради.
Охоронець натиснув “тривожну кнопку”, щойно почув звук вибуху на подвір’ї.
На місце події відразу прибули наряд поліції, слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції та криміналістична лабораторія Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.
Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Наразі триває огляд місця події.
Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху).
Відомості вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Оперативники працюють над затриманням підозрюваного.
Підрив гранат під час сесії сільради в Закарпатській області
Нагадаємо, 15 грудня в Закарпатській області під час засідання сесії Керецьківської сільської ради один із депутатів підірвав гранати.
До лікарні тоді госпіталізували 26 депутатів і працівників сільської ради.
Один із депутатів помер наступного дня, ще один – за місяць після вибуху.
Джерело: Поліція Закарпатської області
Фото: Поліція Закарпатської області