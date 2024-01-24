Нашли, вероятно, супругов, рядом были собаки: жертв обстрела Харькова 23 января – уже 10
24 января в Харькове возросло до десяти количество жертв вчерашнего утреннего ракетного удара.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Что известно о спасательной операции после удара по Харькову 23 января
Днем 24 января спасатели достали из-под руин дома тела 57-летнего мужчины и 56-летней женщины.
Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов предполагает, что погибшие приходятся друг другу мужем и женой.
– Мужчину и женщину без признаков жизни нашли рядом. Вероятно, это супруги. Вместе с ними погибли и две собаки – их нашли рядом, – отмечает Сергей Болвинов.
Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара продолжается.
Ракетные удары по Харькову 23 января
Российские войска наносили ракетные удары по Харькову 23 января трижды – сначала в 04:00, а затем около 07:10 и 22:00.
Ракетный удар по Харькову в 04:00 23 января
В четыре утра россияне нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.
Повреждены жилые дома, здание санаторной школы-интерната, а также газопровод.
Порезы от стекла получил 15-летний парень. Кроме того, в больницу доставили 71-летнюю женщину.
Ракетный удар по Харькову в 07:10 23 января
В семь утра оккупанты атаковали Киевский и Салтовский районы Харькова.
Российские ракеты попали в жилые многоэтажки, учебное заведение и другую гражданскую инфраструктуру.
К вечеру 23 января под завалами нашли тела восьми человек, в том числе девятилетней девочки.
60 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения.
Удалось спасти 27 человек.
Ракетный удар по Харькову в 22:00 23 января
Около 22:00 23 января россияне снова обстреляли Киевский район города.
Попадания обнаружили также в Холодногорском районе.
Обстрелом повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, магазины, автомобили.
Спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей.
Девять человек пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 700-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Синегубов, Сергей Болвинов
Фото: Олег Синегубов