Нашли, вероятно, супругов, рядом были собаки: жертв обстрела Харькова 23 января – уже 10

24 января в Харькове возросло до десяти количество жертв вчерашнего утреннего ракетного удара.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Что известно о спасательной операции после удара по Харькову 23 января

Днем 24 января спасатели достали из-под руин дома тела 57-летнего мужчины и 56-летней женщины.

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Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов предполагает, что погибшие приходятся друг другу мужем и женой.

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– Мужчину и женщину без признаков жизни нашли рядом. Вероятно, это супруги. Вместе с ними погибли и две собаки – их нашли рядом, – отмечает Сергей Болвинов.

Поисково-спасательная операция на месте ракетного удара продолжается.

Ракетные удары по Харькову 23 января

Российские войска наносили ракетные удары по Харькову 23 января трижды – сначала в 04:00, а затем около 07:10 и 22:00.

Ракетный удар по Харькову в 04:00 23 января

В четыре утра россияне нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.

Повреждены жилые дома, здание санаторной школы-интерната, а также газопровод.

Порезы от стекла получил 15-летний парень. Кроме того, в больницу доставили 71-летнюю женщину.

Ракетный удар по Харькову в 07:10 23 января

В семь утра оккупанты атаковали Киевский и Салтовский районы Харькова.

Российские ракеты попали в жилые многоэтажки, учебное заведение и другую гражданскую инфраструктуру.

К вечеру 23 января под завалами нашли тела восьми человек, в том числе девятилетней девочки.

60 человек, в том числе шестеро детей, получили ранения.

Удалось спасти 27 человек.

Ракетный удар по Харькову в 22:00 23 января

Около 22:00 23 января россияне снова обстреляли Киевский район города.

Попадания обнаружили также в Холодногорском районе.

Обстрелом повреждены частные дома, здания учебного заведения, почтового предприятия и телекоммуникационной связи, магазины, автомобили.

Спасатели эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей.

Девять человек пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 700-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Синегубов, Сергей Болвинов

Фото: Олег Синегубов

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