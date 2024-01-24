Знайшли, імовірно, подружжя, поруч були собаки: жертв обстрілу Харкова 23 січня уже 10

24 січня в Харкові зросла до десяти кількість жертв учорашнього ранкового ракетного удару.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Що відомо про рятувальну операцію після удару по Харкову 23 січня

Удень 24 січня рятувальники дістали з-під руїн будинку тіла 57-річного чоловіка та 56-річної жінки.

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Начальник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов припускає, що загиблі доводяться одне одному чоловіком та дружиною.

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– Чоловіка та жінку без ознак життя знайшли поруч. Імовірно, це подружжя. Разом із ними загинули й дві собаки – їх знайшли поруч, – зазначає Сергій Болвінов.

Пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару триває.

Ракетні удари по Харкову 23 січня

Російські війська завдавали ракетних ударів по Харкову 23 січня тричі – спершу о 04:00, а потім близько 07:10 та 22:00.

За словами керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, 23 січня була одна з найбільш масованих ворожих атак на місто, починаючи з 2022 року. Зафіксували запуск понад 15 ракет типу С-300, Х-22, Іскандер.

Постраждали понад 70 людей, 10 – загинули. Наразі в лікарнях міста 25 людей. Зокрема, дві жінки – у важкому стані, одна дитина – у середньому.

Ракетний удар по Харкову о 04:00 23 січня

О четвертій ранку росіяни завдали ракетного удару по Київському району Харкова.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю санаторної школи-інтернату, а також газопровід.

Порізи від скла дістав 15-річний хлопець. Крім того, до лікарні доставили 71-річну жінку.

Ракетний удар по Харкову о 07:10 23 січня

О сьомій ранку окупанти атакували Київський та Салтівський райони Харкова.

Російські ракети поцілили в житлові багатоповерхівки, навчальний заклад та іншу цивільну інфраструктуру.

До вечора 23 січня під завалами знайшли тіла восьми людей, зокрема дев’ятирічної дівчинки. 60 осіб, зокрема шестеро дітей, дістали поранення. Вдалось врятувати 27 людей.

Ракетний удар по Харкову о 22:00 23 січня

Близько 22:00 23 січня росіяни знову обстріляли Київський район міста.

Влучання виявили також у Холодногірському районі.

Обстрілом пошкоджені приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв’язку, крамниці, автомобілі.

Рятувальники евакуювали 16 людей, зокрема двох дітей. Дев’ятеро осіб постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 700-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов, Сергій Болвінов

Фото: Олег Синєгубов

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