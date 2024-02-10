Спасали людей и животных: полиция показала видео первых минут после атаки на Харьков

В Харькове попадание российских ударных дронов-камикадзе вызвали массированный пожар. 15 жилых домов частного сектора выгорели дотла.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Харькова Алексей Белошицкий показал, как полицейские вместе с пожарными спасали людей.

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По его словам, патрульные одними из первых прибыли на место и сразу начали оказывать помощь, эвакуировать и вместе со спасателями локализовать пожар, чтобы огонь не перекинулся на другие дома.

На видео видно, как двое полицейских выбивают калитку, чтобы попасть во двор частного дома, где бушует пожар.

Еще из одного дома правоохранители помогают выйти семье, вынесли даже кота.

Последствия обстрела Харькова дронами Шахед 9 февраля

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, ночной удар Шахедов по Харькову унес жизни семерых человек, среди них — трое детей.

В одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из пяти человек: муж с женой и трое их детей — семи, четырех лет и семимесячный мальчики.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. Получили ранения две женщины 61 и 39 лет, а также 45-летний мужчина.

— На местах попадания работают экстренные службы. Мы предоставляем всю необходимую помощь, регулируем движение для беспрепятственного проезда спецтехники, — подчеркнул Билошицкий.

По словам Синегубова, продолжается разбор завалов и деблокирование тел погибших людей.

Фото: Сергей Болвинов/Facebook

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