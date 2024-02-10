Рятували людей та тварин: поліція показала відео перших хвилин після атаки на Харків

У Харкові влучання російських ударних дронів-камікадзе спричинили масовану пожежу. 15 житлових будинків приватного сектору вигоріло вщент.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Харкова Олексій Білошицький показав, як поліціянти разом із пожежниками рятували людей.

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За його словами, патрульні одними з перших прибули на місце та одразу почали надавати допомогу, евакуйовувати та разом із рятувальниками локалізовувати пожежу, щоб вогонь не перекидався на інші будинки.

На відео видно, як двоє поліціянтів вибивають хвіртку, щоб потрапити на подвір’я приватного будинку, де вирує пожежа.

Ще з одного будинку правоохоронці допомагають вийти сім’ї, навіть винесли кота.

Наслідки обстрілу Харкова дронами Шахед 9 лютого

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, нічний обстріл по Харкову забрав життя сімох людей, з них – троє дітей.

В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п’яти людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей – семи, чотирьох років та семимісячний хлопчики.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

– На місцях влучання працюють екстрені служби. Ми надаємо всю необхідну допомогу, регулюємо рух для безперешкодного проїзду спецтехніки, – наголосив Білошицький.

За словами Синєгубова, триває розбір завалів і деблокування тіл загиблих людей.

Фото: Сергій Болвінов/Facebook

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