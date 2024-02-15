Взрывы под Миргородом: ракета попала в складское помещение

Во время ракетной атаки по Украине утром 15 февраля взрывы прогремели в Миргородском районе Полтавской области.

Взрывы в Миргородском районе 15 февраля: что известно

Есть попадание в складское помещение, в результате которого произошел пожар на площади 100 кв. м. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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