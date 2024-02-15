Взрывы в Запорожье 15 февраля: возросло количество пострадавших, есть попадания

Утром 15 февраля о взрывах в Запорожье заявили в ОВА. Известно о шести пострадавших, также есть попадания по объекту инфраструктуры.

Взрывы в Запорожье сегодня

Сначала стало известно о попадании по объекту инфраструктуры и ранении одного человека.

Вскоре секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил количество пострадавших — их было уже четверо.

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— Также пока известно, что повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли), — добавил он и показал фото последствий.

Затем глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что зафиксировано попадание трех ракет, в основном обстреливалась промзона, несколько ракет повредили здания, а одна приземлилась в зеленой зоне.

— Количество раненых возросло до шести человек, некоторые из них отказались от госпитализации. Четыре человека доставили в больницу, — уточнил он в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, также пострадали гражданские строения, в частности в четырех вылетели стекла, а в одном доме повреждена крыша.

Сказал, что для полного восстановления поврежденных домов нужно несколько дней.

Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Анатолій Куртєв

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