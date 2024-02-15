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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вибухи у Запоріжжі 15 лютого: зросла кількість постраждалих, є влучання

Вибухи у Запоріжжі 15 лютого
Фото: Факти ICTV

Уранці 15 лютого про вибухи у Запоріжжі заявили в ОВА. Відомо про шістьох постраждалих, також є влучання по об’єкту інфраструктури.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні

Спочатку стало відомо про влучання по обʼєкту інфраструктури та поранення однієї людини.

Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив кількість постраждалих – їх було вже четверо.

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– Також наразі відомо, що пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення обʼєкту торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі), – додав він і показав фото наслідків.

Потім голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що зафіксовано влучання трьох ракет, здебільшого обстрілювалася промзона, декілька ракет пошкодили будівлі, а одна приземлилася в зеленій зоні.

– Кількість поранених зросла до шести людей, деякі з них відмовилися від госпіталізації. Четверо людей доправили до лікарні, – уточнив він в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, також постраждали цивільні будинки, зокрема у чотирьох повилітали шибки, а в одному будинку пошкоджено дах.

Сказав, що для повного відновлення пошкоджених будинків треба декілька днів.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Анатолій Куртєв

Вибух, Запоріжжя, Ракетні удари Росії
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