Взрывы в Одессе 1 мая: 14 пострадавших, сгорели депо и отделение Новой почты

В результате взрывов в Одессе 1 мая, ставших следствием удара по городу баллистическими ракетами, пострадали 14 человек.

Обновлено 2 мая. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Одессе 1 мая прогремели около десяти вечера.

Менее чем через час Олег Кипер уточнил, что от удара баллистикой вспыхнул масштабный пожар.

Как рассказала в эфире общенационального телемарафона Єдині новини местная корреспондентка Ольга Дунская, попадание пришлось по складским помещениям кондитерского, швейного цеха, садоводческого магазина, сортировочному депо №1 и грузовому отделению №4 Новой Почты.

Масштабный пожар после удара баллистикой ликвидировали до утра.

В домах поблизости выбило окна.



По предварительным данным, пострадали около 900 отправлений Новой Почты.

Уже сегодня, 2 мая, компания станет компенсировать клиентам потери и работать над проектом по восстановлению разрушенного помещения.

Как сообщили в пресс-службе Новой Почты, те посылки, которые были в пути, направили в местное отделение №3.

Уже утром стало известно, что во время взрывов в Одессе 1 мая также значительным повреждениям подверглось здание пожарной части.

Взрывной волной там частично выбило окна, повреждены потолки.

К счастью, спасатели в момент удара находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал.

Все находившиеся на смене 18 работников Новой Почты успели спрятаться в бомбоубежище, отметил совладелец компании Новая почта Владимир Поперешнюк.

Однако, к сожалению, 14 человек все же пострадали во время ракетного удара.

13 оказали помощь на месте.

32-летнего мужчину, у которого диагностировали переломы ребер и внутрибрюшное кровотечение, прооперировали.

В данный момент он находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.

Кроме того, с пациентом работают офтальмологи, поскольку у мужчины также осколочное поражение сетчатки, роговицы.

На взрывы в Одессе 1 мая отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Tonight, another terrible Russian attack on Odesa with ballistic missiles, hitting a warehouse that send goods across Ukraine and injuring 13 people.

This underscores again the importance of air defense to Ukraine’s ability to defend itself against Russia’s

brutal attacks. pic.twitter.com/4OnhoiJrE5

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 1, 2024