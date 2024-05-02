Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Одессе 1 мая: 14 пострадавших, сгорели депо и отделение Новой почты
В результате взрывов в Одессе 1 мая, ставших следствием удара по городу баллистическими ракетами, пострадали 14 человек.
Обновлено 2 мая. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.
Взрывы в Одессе 1 мая: что известно о разрушениях
Взрывы в Одессе 1 мая прогремели около десяти вечера.
Менее чем через час Олег Кипер уточнил, что от удара баллистикой вспыхнул масштабный пожар.
Как рассказала в эфире общенационального телемарафона Єдині новини местная корреспондентка Ольга Дунская, попадание пришлось по складским помещениям кондитерского, швейного цеха, садоводческого магазина, сортировочному депо №1 и грузовому отделению №4 Новой Почты.
Масштабный пожар после удара баллистикой ликвидировали до утра.
В домах поблизости выбило окна.
По предварительным данным, пострадали около 900 отправлений Новой Почты.
Уже сегодня, 2 мая, компания станет компенсировать клиентам потери и работать над проектом по восстановлению разрушенного помещения.
Как сообщили в пресс-службе Новой Почты, те посылки, которые были в пути, направили в местное отделение №3.
Уже утром стало известно, что во время взрывов в Одессе 1 мая также значительным повреждениям подверглось здание пожарной части.
Взрывной волной там частично выбило окна, повреждены потолки.
К счастью, спасатели в момент удара находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал.
Взрывы в Одессе 1 мая: пострадавшие
Все находившиеся на смене 18 работников Новой Почты успели спрятаться в бомбоубежище, отметил совладелец компании Новая почта Владимир Поперешнюк.
Однако, к сожалению, 14 человек все же пострадали во время ракетного удара.
13 оказали помощь на месте.
32-летнего мужчину, у которого диагностировали переломы ребер и внутрибрюшное кровотечение, прооперировали.
В данный момент он находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.
Кроме того, с пациентом работают офтальмологи, поскольку у мужчины также осколочное поражение сетчатки, роговицы.
Взрывы в Одессе 1 мая: реакция США
На взрывы в Одессе 1 мая отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк.
– Сегодня ночью произошла еще одна ужасная российская атака на Одессу баллистическими ракетами, в результате которой произошло попадание в склад компании, отправляющей товары по всей Украине, ранены 13 человек.
Это еще раз указывает на важность противовоздушной обороны для способности Украины защитить себя от жестоких атак со стороны России, – написала она.
Tonight, another terrible Russian attack on Odesa with ballistic missiles, hitting a warehouse that send goods across Ukraine and injuring 13 people.
This underscores again the importance of air defense to Ukraine’s ability to defend itself against Russia’s
brutal attacks. pic.twitter.com/4OnhoiJrE5
— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 1, 2024
Взрывы в Одессе 29 и 30 апреля
Следует отметить, что взрывы в Одессе 29 и 30 апреля также гремели из-за ударов по городу баллистическими ракетами.
Так, от взрывов в Одессе 29 апреля погибли шесть человек. Ранения получили еще 30.
В частности, в крайне тяжелом состоянии – четырехлетняя девочка.
После взрывов в Одессе 30 апреля погибли три человека, еще трое получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 799-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Где найти укрытия в Одессе – смотрите в материале.
Источник: Олег Кипер, Владимир Поперешнюк, Новая почта, Ambassador Bridget A. Brink
Фото: Олег Кипер