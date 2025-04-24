Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибухи в Житомирі: до міста летіли російські ракети
Ранкові вибухи в Житомирі 24 квітня пролунали близько п’ятої ранку.
Вибухи в Житомирі 24 квітня: що відомо
Про вибухи в Житомирі 24 квітня стало відомо після того, як Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух запущених росіянами ракет у напрямку міста.
Тримали курс ворожі ракети з південного напрямку.
Зараз дивляться
Повітряна тривога в Житомирі та області оголошена ще майже з опівночі.
В обласній військовій адміністрації ранкові вибухи в Житомирі поки не коментували.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: ГУР Міноборони України
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