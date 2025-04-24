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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Житомирі: до міста летіли російські ракети

Ракета

Ранкові вибухи в Житомирі 24 квітня пролунали близько п’ятої ранку.

Вибухи в Житомирі 24 квітня: що відомо

Про вибухи в Житомирі 24 квітня стало відомо після того, як Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух запущених росіянами ракет у напрямку міста.

Тримали курс ворожі ракети з південного напрямку.

Зараз дивляться

Повітряна тривога в Житомирі та області оголошена ще майже з опівночі.

В обласній військовій адміністрації ранкові вибухи в Житомирі поки не коментували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: ГУР Міноборони України

Війна в Україні, Вибух, Житомир, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія
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