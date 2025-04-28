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Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака на Киев 24 апреля: количество жертв возросло до 13

Атака на Київ 24 квітня 2025

Количество жертв атаки на Киев 24 апреля возросло до 13.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киев 24 апреля: возросло количество жертв

Сегодня днем ​​в больнице скончался 45-летний мужчина, который во время атаки на Киев 24 апреля получил ожоги.

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– У него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный шестилетний внук. Их дом полностью разрушен, – отметил Тимур Ткаченко.

Таким образом, жертвами атаки на Киев 24 апреля стали уже 13 человек.

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ППО

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Тимур Ткаченко

Фото: Киевская городская прокуратура

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