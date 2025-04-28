Атака на Киев 24 апреля: количество жертв возросло до 13

Количество жертв атаки на Киев 24 апреля возросло до 13.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киев 24 апреля: возросло количество жертв

Сегодня днем ​​в больнице скончался 45-летний мужчина, который во время атаки на Киев 24 апреля получил ожоги.

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– У него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный шестилетний внук. Их дом полностью разрушен, – отметил Тимур Ткаченко.

Таким образом, жертвами атаки на Киев 24 апреля стали уже 13 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Тимур Ткаченко

Фото: Киевская городская прокуратура

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