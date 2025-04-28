Татьяна Забожко, редактор ленты
Атака на Киев 24 апреля: количество жертв возросло до 13
Количество жертв атаки на Киев 24 апреля возросло до 13.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Атака на Киев 24 апреля: возросло количество жертв
Сегодня днем в больнице скончался 45-летний мужчина, который во время атаки на Киев 24 апреля получил ожоги.
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– У него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный шестилетний внук. Их дом полностью разрушен, – отметил Тимур Ткаченко.
Таким образом, жертвами атаки на Киев 24 апреля стали уже 13 человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Тимур Ткаченко
Фото: Киевская городская прокуратура
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