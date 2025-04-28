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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Атака на Київ 24 квітня: кількість жертв зросла до 13

Атака на Київ 24 квітня 2025

Кількість жертв атаки на Київ 24 квітня зросла до 13.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київ 24 квітня: зросла кількість жертв

Сьогодні вдень у лікарні помер 45-річний чоловік, який під час атаки на Київ 24 квітня дістав опіки.

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– У нього залишилась неповнолітня донька та прийомний шестирічний онук. Їхній будинок повністю зруйновано, – зазначив Тимур Ткаченко.

Тож жертвами атаки на Київ 24 квітня стало вже 13 людей.

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ППО

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 160-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Тимур Ткаченко

Фото: Київська міська прокуратура

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