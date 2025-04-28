Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Атака на Київ 24 квітня: кількість жертв зросла до 13
Кількість жертв атаки на Київ 24 квітня зросла до 13.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Атака на Київ 24 квітня: зросла кількість жертв
Сьогодні вдень у лікарні помер 45-річний чоловік, який під час атаки на Київ 24 квітня дістав опіки.
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– У нього залишилась неповнолітня донька та прийомний шестирічний онук. Їхній будинок повністю зруйновано, – зазначив Тимур Ткаченко.
Тож жертвами атаки на Київ 24 квітня стало вже 13 людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 160-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Тимур Ткаченко
Фото: Київська міська прокуратура
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