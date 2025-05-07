Частичное обесточивание и люди под завалами: все об атаке на Запорожье 13 дронами
Четверо человек пострадали во время атаки на Запорожье 6 мая.
Атака на Запорожье 6 мая: что известно
С 21:59 до 22:25 6 мая, пока продолжалась атака на Запорожье, российские войска атаковали город 13 ударными беспилотниками типа Shahed.
Вражескими ударами разрушен один частный дом и повреждены еще 14.
Зафиксированы разрушения в семи многоэтажках, повреждено 10 автомобилей.
Пострадали также объекты инфраструктуры, в том числе критической.
Из-за этого без света осталось более 42 тыс. абонентов в двух районах города
Однако уже через два часа энергетикам просто во время атаки удалось возобновить электроснабжение.
Из-под завалов спасатели достали двух человек.
35-летний и 49-летний мужчины находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Еще двое пострадавших будут лечиться амбулаторно.
По словам руководителя областной военной администрации Ивана Федорова, все четверо пострадавших получили переломы, ожоги и ссадины.
Психологическая помощь понадобилась 12 взрослым и одному ребенку.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА