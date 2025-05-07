Частичное обесточивание и люди под завалами: все об атаке на Запорожье 13 дронами

Четверо человек пострадали во время атаки на Запорожье 6 мая.

Атака на Запорожье 6 мая: что известно

С 21:59 до 22:25 6 мая, пока продолжалась атака на Запорожье, российские войска атаковали город 13 ударными беспилотниками типа Shahed.

Вражескими ударами разрушен один частный дом и повреждены еще 14.

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Зафиксированы разрушения в семи многоэтажках, повреждено 10 автомобилей.

Пострадали также объекты инфраструктуры, в том числе критической.

Из-за этого без света осталось более 42 тыс. абонентов в двух районах города

Однако уже через два часа энергетикам просто во время атаки удалось возобновить электроснабжение.

Из-под завалов спасатели достали двух человек.

35-летний и 49-летний мужчины находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Еще двое пострадавших будут лечиться амбулаторно.

По словам руководителя областной военной администрации Ивана Федорова, все четверо пострадавших получили переломы, ожоги и ссадины.

Психологическая помощь понадобилась 12 взрослым и одному ребенку.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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