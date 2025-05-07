Часткове знеструмлення та люди під завалами: усе про атаку на Запоріжжя 13 дронами

Четверо людей постраждали під час атаки на Запоріжжя 6 травня.

Атака на Запоріжжя 6 травня: що відомо

З 21:59 до 22:25 6 травня, поки тривала атака на Запоріжжя, російські війська атакували місто 13 ударними безпілотниками типу Shahed.

Ворожими ударами зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще 14.

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Зафіксовані руйнування в семи багатоповерхівках, пошкоджено 10 автівок.

Постраждали також об’єкти інфраструктури, зокрема критичної.

Через це без світла залишилися понад 42 тис. абонентів у двох районах міста.

Однак уже за дві години енергетикам просто під час атаки вдалося відновити електропостачання.

З-під завалів рятувальники дістали двох людей.

35-річний та 49-річний чоловіки перебувають у лікарні у стані середньої важкості.

Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

За словами керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова, четверо постраждалих дістали переломи, опіки та садна.

Психологічна допомога знадобилася 12 дорослим та одній дитині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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