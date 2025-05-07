Пакистан атаковал баллистическими ракетами аэропорт Амритсар в Индии

Пакистан нанес удары ракетами по аэропорту Амритсар в приграничном индийском штате Пенджаб.

Удар Пакистана по аэропорту в Индии

По информации СМИ, пакистанские военные ударили баллистическими ракетами по индийскому аэропорту Амритсара.

Утверждается, что индийские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили одну из пакистанских ракет.

Сейчас смотрят

Как сообщает The Economic Times, в Амритсаре произошло второе отключение электроэнергии, жителей призывают оставаться дома.

Администрация округа Амритсар снова начала процесс затемнения улиц, объясняя это мерами безопасности.

Международный аэропорт Шри Гуру Рам Дасс Джи, также известный как Международный аэропорт имени Раджа Санси, расположен в Амритсаре.

В Министерстве иностранных дел Украины на фоне обострения призвали Индию и Пакистан к дипломатическому диалогу.

Как говорится в заявлении МИД, важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию с безопасностью в Южно-Азиатском регионе, а также работать над мирным решением споров.

— Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, выступает за безотлагательное снятие напряженности, — заявили в МИД.

Там добавили, что Министерство иностранных дел Украины будет внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации и продолжит поддерживать международные усилия, направленные на обеспечение мира и стабильности в Южной Азии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.