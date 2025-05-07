Пакистан атакував балістичними ракетами аеропорт Амрітсар в Індії

Пакистан завдав ударів ракетами по аеропорту Амрітсар в прикордонному індійському штаті Пенджаб.

Удар Пакистану по аеропорту в Індії

За інформацією ЗМІ, пакистанські військові вдарили балістичними ракетами по індійському аеропорту Амрітсара.

Стверджується, що індійські системи протиповітряної оборони (ППО) збили одну з пакистанських ракет.

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Як повідомляє The Economic Times, в Амрітсарі сталося друге відключення електроенергії, мешканців закликають залишатися вдома.

Адміністрація округу Амрітсар знову розпочала процес затемнення вулиць, пояснюючи це заходами безпеки.

Міжнародний аеропорт Шрі Гуру Рам Дасс Джі, також відомий як Міжнародний аеропорт імена Раджа Сансі, розташований в Амрітсарі.

У Міністерстві закордонних справ України на тлі загострення закликали Індію та Пакистан до дипломатичного діалогу.

Як йдеться у заяві МЗС, важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, а також працювати над мирним вирішенням суперечок.

– Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, виступає за невідкладне зняття напруженості, – заявили у МЗС.

Там додали, що Міністерство закордонних справ України уважно стежитиме за подальшим розвитком ситуації та продовжить підтримувати міжнародні зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії.

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